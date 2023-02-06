



Ситуация на Запорожской АЭС: россияне все чаще похищают сотрудников

В Энергодаре все учащаются похищения работников Запорожской АЭС, которые отказываются сотрудничать с россиянами. Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.



"За последнюю неделю участились случаи похищения работников атомной станции, которые не соглашаются подписывать контракты с фейковой компанией от "Росатома". Последние 2-3 дня таких случаев стало больше", - заявил Орлов.



Ситуация у города критическая, поскольку АЭС хоть и подключена к украинской энергосистеме, только потребляет ее, не генерируя. По городу нет отопления. В домах 10-15 градусов. В городе остаются 15 тысяч человек.



В январе в "Энергоатоме" рассказали, сколько понадобится время для разминирования ЗАЭС после деоккупации.



"Оккупанты целенаправленно превращают крупнейшую в Европе АЭС в военную базу, минируя все вокруг из-за страха перед ВСУ. Это время также необходимо для проведения специалистами Энергоатома проверки состояния оборудования и сооружений атомной станции и прилегающей территории", - говорится в сообщении.