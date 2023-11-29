



Сильнейший шторм в Севастополе "выпустил" боевых дельфинов в море. Фото

Во временно оккупированном Крыму продолжается сильнейший шторм. Так, Севастополе волны достигают 8 метров, что привело к серьезным разрушениям в городе.



Planet опубликованы спутниковые снимки, на которых показаны разрушения защитных заграждений, построенных оккупационным властями для предотвращения возможных атак Вооруженных Сил Украины, а также вальера, который предназначен для содержания боевых дельфинов.



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Тем временем в Ялте в результате сильнейшего дождя произошел потоп.



