Шахматист Карякин приехал в Авдеевку с русскими войсками
Если вы все еще думаете, что спорт вне политики, то посмотрите. Перед вами российский шахматист Сергей Карякин. Это к тому, что спотривный талант и порядочность - разные вещи.
Видимо слава Юли Чичериной не дает ему покоя. Так поможем Карякину прославиться. Теперь он нерукопожатный. Впрочем, как и весь российский спорт.
Шахматист карякин восхитился панорамным видом в Авдеевке.— восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) February 29, 2024
Ненависть просто зашкаливает pic.twitter.com/zjDGzyoU8x