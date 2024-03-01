



Шахматист Карякин приехал в Авдеевку с русскими войсками

Если вы все еще думаете, что спорт вне политики, то посмотрите. Перед вами российский шахматист Сергей Карякин. Это к тому, что спотривный талант и порядочность - разные вещи.



Видимо слава Юли Чичериной не дает ему покоя. Так поможем Карякину прославиться. Теперь он нерукопожатный. Впрочем, как и весь российский спорт.