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Шахматист Карякин приехал в Авдеевку с русскими войсками
01.03.2024 11:48 MIGnews.com

Шахматист Карякин приехал в Авдеевку с русскими войсками

Если вы все еще думаете, что спорт вне политики, то посмотрите. Перед вами российский шахматист Сергей Карякин. Это к тому, что спотривный талант и порядочность - разные вещи. 

Видимо слава Юли Чичериной не дает ему покоя. Так поможем Карякину прославиться. Теперь он нерукопожатный. Впрочем, как и весь российский спорт.


 

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