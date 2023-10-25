



СБУ: спецслужбы РФ вербовали украинских детей для антисемитских провокаций

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила попытки спецслужб РФ завербовать украинских подростков для антисемитских провокаций в разных регионах Украины.



"СБУ разоблачила новые попытки российских спецслужб расшатать внутреннюю обстановку в Украине и дискредитировать наше государство на международной арене. За счет вербовки несовершеннолетних украинских юношей спецслужбы РФ пытались разжечь антисемитские настроения на Житомирщине, а также в Днепре, Львове и Виннице", - отметили в украинской спецслужбе.



Известно, что в состав группы входили 13-17-летние учащиеся местных школ. Для их дистанционной вербовки спецслужбы РФ создали молодежный праворадикальный Телеграм-канал.



"Полученные таким образом медиафайлы российские спецслужбы разгоняли в зарубежных СМИ как фейковые публикации для дискредитации Украины", - уточнили в СБУ.



В Житомирской области от 15-летнего школьника оккупанты требовали нанести антисемитские надписи на одном из мемориальных знаков на территории области.



В Днепре, Львове и Виннице от четверых школьников местных учебных заведений представители российских спецслужб требовали совершить акты вандализма на местах памяти жертв Холокоста.



СБУ призывает родителей быть бдительными, чтобы не допустить влияния российских спецслужб на украинских детей.



