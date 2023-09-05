



СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Фридману

Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, уроженца Львова, причастного к финансированию войны против Украины.



"С начала полномасштабного вторжения России он "влил" около 2 млрд рублей в несколько военных заводов страны-агрессора. Среди них – "Тульский патронный завод", производящий патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов России", - сообщили в СБУ.



Для финансирования захватнических проектов РФ Фридман использует активы подконтрольного ему российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп". Также он задействовал собственные бизнес ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "армия России", поставляемой оккупантам на передовую. Также Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок РФ, воюющих в Украине, уточнили в спецслужбе.



Кроме того, страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских захватчиков на фронте. Также российский олигарх обеспечил сотрудничество собственного телекоммуникационного предприятия с ФСБ, что позволило ему провести подконтрольную спецслужбе РФ мобильную связь во временно оккупированных регионах Украины, подчеркнули в СБУ.



На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Фридману о подозрении по ч.3 ст.110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору).



В настоящее время подозреваемый скрывается от правосудия за границей, ведутся комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



