



Самая сложная линия обороны россиян взломана: Далее Бердянск и больше

Украинские военные смогли прорвать самую сложную линию обороны россиян в южной части страны и теперь смогут ускорить темпы наступления.



Как сообщает Reuters, об этом рассказал украинский командир с позывным “Скала”, который руководит одноименным батальоном и воюет на направлении недавно освобожденного населенного пункта Работино.



“Мы не останавливаемся на достигнутом. Далее у нас Бердянск и больше. Я сразу дал понять бойцам, что наша цель не Работино, а Азовское море”, – отметил он.



По данным командира, украинским войскам уже удалось преодолеть “основные заминированные маршруты и выйти на рубежи, с которых можно продвигаться вперед”.



Офицер не сомневается в том, что “дальнейшее продвижение будет более быстрым”. Вместе с тем он сообщил, что в самом Работино ,от которого до Бердянка около сотни километров, еще два дома находятся под контролем россиян.



Комбат утверждает, что ВСУ вошли на территории, где находились только российские тыловики и намекнул, что “их оборону прорвать будет несложно”.