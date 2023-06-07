



Сальдо: в военном отношении ЧС на Каховской ГЭС работает в пользу сил РФ

Оперативно-тактическая ситуация после разрушения Каховской ГЭС сложилась в пользу сил РФ, заявил назначенный оккупационными властями "врио губернатора Херсонской области" Владимир Сальдо.



"С точки зрения военной ситуация сложилась оперативно-тактическая в пользу сил РФ", - сказал он, отвечая в эфире телеканала "Соловьев Live" на вопрос о том, как повлияет разрушение украинскими военными Каховской ГЭС на обороноспособность российских сил в регионе.