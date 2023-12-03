



С начала войны Зеленский ни разу не общался с мэром Киева

Виталий Кличко дал интервью изданию Der Spiegel. Мэр Киева сделал предположение, что Украина движется к авторитаризму и может стать похожей на Россию, где ве подчинено “капризам одного человека”.



Российские СМИ мгновенно подхватили это интервью.



Прямая речь Кличко: "В какой-то момент мы перестанем отличаться от России, где все зависит от прихоти одного человека. Сейчас существует лишь один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление".



При этом, по словам Кличко, “ в первые месяцы войны страна была без лидера, был откровенный хаос, и мэры сыграли ключевую роль как лидеры мнений, в обороне городов, в помощи военным".



Кличко также сказал, что в Офисе Президента мэров считают "атавизмом" , такм себе препятствием для централизации властных структур в стране.



На вопрос, находится ли демократия в Украине под серьезной угрозой, Кличко после паузы ответил: "Да". Однако, по его словам, "превратить Украину в авторитарное государство просто так почти невозможно", ведь украинцы слишком свободолюбивы для этого.

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По заявлению Кличко, с самого начала боевых действий не было никакой встречи или телефонного разговора между ним и Президентом Владимиром Зеленским.



