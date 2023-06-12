



Россияне лгут об эвакуации и занимаются мародерством в Херсонской области

Российские оккупанты не проводят эвакуационных мероприятий населения после подрыва Каховской ГЭС, однако в своей пропаганде враг использует информацию украинской стороны и выдает ее за свою работу.



"Цинизм российской стороны зашкаливает. Мы видим, что они не проводят в необходимом количестве эвакуацию людей, вместо этого используют кадры, в том числе и Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), выдавая их за свои", - цитирует представителя ГПСУ Андрея Демченко Укринформ.



По его словам, в общей сложности подразделения ГПСУ, привлеченные к спасению пострадавших, эвакуировали около 100 человек.



"За прошедшие сутки таких было 15. Кроме того, присоединены и подразделения аэроразведки, чтобы находить людей, которым нужна помощь", – подчеркнул Демченко.



Вместе с тем, по сообщению Центра национального сопротивления, местные жители временно оккупированных населенных пунктов на левобережье Херсона пытаются вернуться в дома после затопления, однако российские оккупанты их туда не пускают.



Уточняется, что после того, как в селах временно оккупированных районов Херсона сходит вода, россияне разворовывают имущество жителей.



"Люди покинули дома после теракта россиян на Каховской ГЭС. Но сейчас большая вода начинает сходить, и местные хотят вернуться домой. Однако россияне закрыли въезд в эти села и города и активно грабят дома. В частности, такая ситуация в селе Большая Кардашинка Скадовского района. Россияне грабят даже дома, где остались люди. Также в Голой Пристани россияне заблокировали людей в местной школе. У них забрали паспорта и не отпускают домой", - говорится в сообщении.



Как сообщал Mignews.ua, Международный уголовный суд начал расследование подрыва Каховской ГЭС.