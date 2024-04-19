



Россияне накроются сетками от украинских дронов

В России решили спасаться от атак украинских беспилотников под сетками. Первой такую систему защиты на своих нефтеперерабатывающих заводах установила компания "Башнефть".



Такие механические сетки – это половинчатое решение в отсутствие систем ПВО, пишут росСМИ. Тем не менее, проявив инициативу, компания "Башнефть" свои основные объекты, которые могут стать целью атак, оборудовала определенными механическими ограждениями.



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"Но мы все понимаем, что это половинчатое решение. Предположим, они выдержат первый удар, но сразу может быть и второй", – сказал глава российского региона Башкирия Радий Хабиров.



Надо сказать, что с начала 2024 года украинские военные атаковали более 13 российских НПЗ. Удары дронов привели к наибольшему в году недельному росту цены на нефть.



США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру РФ, потому что удары дронов по НПЗ якобы могут привести к росту мировых цен на нефть.