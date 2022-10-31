



Россияне на ЗАЭС спровоцировали экологическую катастрофу

Россияне на ЗАЭС спровоцировали экологическую катастрофу...



Последствия преступной деятельности россиян на Запорожской АЭС приводят к экологической катастрофе. Они уничтожают важную экологическую составляющую работы станции.



В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов.



Это привело к массовому умиранию рыбы в пруду. Пока он зарыблен двумя видами рыб – тепловодной терапией и азиатским сомом, которые были завезены около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты. Рыбы выполняют санитарную функцию, уничтожая зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охладительных трубок конденсатора турбины.



В условиях, когда температура зимой никогда не опускалась ниже +18 градусов, рыба размножалась. Так что если температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, на берег выбросит около тысячи тонн дохлой рыбы.

