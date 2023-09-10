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Россия заявила об уничтожении восьми беспилотников у побережья Крыма
10.09.2023 09:01 Наталья Богинская

Россия заявила об уничтожении восьми беспилотников у побережья Крыма

ПВО уничтожили восемь беспилотников над Черным морем у побережья Крыма, сообщает Минобороны РФ.

О пострадавших и разрушениях данных нет. Как пишет ведомство, “атака была предпринята с применением БПЛА самолетного типа”.

Также в Минобороны отчитались об уничтожении трех украинских катеров Willard Sea Force с десантными группами, которые, как утверждается, следовали к Крымскому побережью. По сведениям министерства, “суда обнаружили в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный”.

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