Россия создала подводный барьер из затопленных кораблей в Керченском проливе

РФ сильно зависит от моста через Керченский пролив и паромов для обеспечения связи с Крымом.



Как отмечается в отчете Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в пятницу утром, 1 сентября, к 29 августа РФ создала подводный барьер, состоящий из потопленных кораблей и защитных бонов, с целью предотвратить атаки беспилотных надводных транспортных средств на мост.



Британская разведка отметила, что РФ использует разнообразные средства для обеспечения защиты водных переходов. Эти средства включают в себя генераторы дыма и подводные барьеры, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) для увеличения устойчивости и снижения потенциальных угроз.



Защитные меры также включают в себя размещение нескольких судов к югу от моста, разделенных расстоянием в 160 метров друг от друга. Тот же участок был местом атаки украинского морского дрона 17 июля.



Важность моста, как для логистики, так и для символики российской оккупации Крыма, обуславливает применение широкого спектра мер по его защите. Эти меры также включают в себя использование радиолокационных ловушек на баржах и дымогенераторов TDA-3, установленных на грузовиках, для сдерживания воздушных угроз. Учения по применению дыма были проведены 24 мая 2023 года, а дым был активирован для защиты моста от приближающихся воздушных угроз 12 августа 2023 года, уточнили в британской разведке.



