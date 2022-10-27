



Россия с Черного моря угрожает Украине 16 ракетами "Калибр"

По состоянию на утро 27 октября в Черном море Россия держит три ракетоносителя «Калибров», из которых оккупанты могут атаковать Украину 16 ракетами. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» в Facebook.



В штормовом Черном море продолжает находиться группировка вражеского флота из 9 кораблей. Известно, что среди них 1 ВДК и 3 ракетоносителя, из которых 2 подводных. Готовые к использованию у врага находится 16 «Калибров».



«Будьте сознательными и мудрыми, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, соблюдайте алгоритм и правила действий, не доверяйте фейкам и сомнительным источникам информации», – отметили в сообщении.



Напомним, российские оккупанты в ночь на 27 октября нанесли удар по Киевщине. От удара пострадала одна из общин области. Кроме этого, в очередной раз подверглось враждебным обстрелам Запорожья. В этот раз пострадали окрестности города и пригорода. На местах ударов возникли пожары.

Также сообщали, что 26 октября вечером в течение двух часов украинским военным удалось уничтожить 19 иранских дронов-камикадзе.

