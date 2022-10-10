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Россия нанесла ракетные удары по нескольким городам Украины: что известно
10.10.2022 09:30 Юлия Фрилис

Россия нанесла ракетные удары по нескольким городам Украины: что известно

Россия нанесла ракетные удары по нескольким городам Украины: что известно

• В Хмельницкой области были слышны взрывы. Работало ПВО. Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий. В городе Хмельницкий исчез электроснабжение.

• Взрывы также были слышны в Тернопольской области. Глава ОВА Владимир Труш призвал людей оставаться в укрытиях.

• В Киевской области работает ПВО, сообщил руководитель ОВА Алексей Кулеба. Воздушная тревога продолжается.

• Как сообщает Общественное, взрывы были слышны во Львове.

• Мэр Днепра после прилетов в городе отметил, что ситуация еще может повториться.

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