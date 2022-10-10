



Россия нанесла ракетные удары по нескольким городам Украины: что известно

Россия нанесла ракетные удары по нескольким городам Украины: что известно



• В Хмельницкой области были слышны взрывы. Работало ПВО. Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий. В городе Хмельницкий исчез электроснабжение.



• Взрывы также были слышны в Тернопольской области. Глава ОВА Владимир Труш призвал людей оставаться в укрытиях.



• В Киевской области работает ПВО, сообщил руководитель ОВА Алексей Кулеба. Воздушная тревога продолжается.



• Как сообщает Общественное, взрывы были слышны во Львове.



• Мэр Днепра после прилетов в городе отметил, что ситуация еще может повториться.

