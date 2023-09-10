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Россия нанесла авиаудар по Киеву: Более 20 беспилотников уничтожены ПВО
10.09.2023 08:02 Наталья Богинская

Россия нанесла авиаудар по Киеву: Более 20 беспилотников уничтожены ПВО

Силы ПВО Украины уничтожили более 20 воздушных целей во время атаки на Киев в ночь 10 сентября. Об этом сообщила Киевская военная администрация (КГВА).

По данным главы КГВА Сергей Попко, российские дроны атаковали столицу Украины несколькими группами с разных направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 20 дронов, по предварительным данным, это были "Шахеды".

“Обломки упали в нескольких районах столицы. В Шевченковском районе они повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков упали на открытую, не застроенную территорию", – рассказал Попко. "На данный момент известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни).

В результате падения обломков были повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие.

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