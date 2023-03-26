Россия начала регулярно получать иранские БПЛА Shahed - Минобороны Британии
С начала марта российские войска запустили по Украине минимум 71 иранский беспилотник-камикадзе Shahed . Об этом говорится в ежедневном обзоре ситуации в Украине, публикуемом разведкой Минобороны Великобритании.
Атаки дронами в марте возобновились после двухнедельного перерыва.
Россия, вероятно, начала регулярно получать небольшое количество беспилотных летательных аппаратов Shahed.
Российские войска запускают дроны-камикадзе по двум направлениям – из Краснодарского края и Брянской области, что позволяет оккупантам нацелиться на широкий сектор территории Украины и сокращает время полета к целям на севере страны.
Вероятно, это очередная попытка растянуть украинскую ПВО.