Новости » События в Украине
Россия начала регулярно получать иранские БПЛА Shahed - Минобороны Британии
26.03.2023 16:11 Ирина Демьянова

Россия начала регулярно получать иранские БПЛА Shahed - Минобороны Британии

С начала марта российские войска запустили по Украине минимум 71 иранский  беспилотник-камикадзе Shahed . Об этом говорится в ежедневном обзоре ситуации в Украине, публикуемом разведкой Минобороны Великобритании.

Атаки дронами в марте возобновились после двухнедельного перерыва.

Россия, вероятно, начала регулярно получать небольшое количество беспилотных летательных аппаратов Shahed.

Российские войска запускают дроны-камикадзе по двум направлениям – из Краснодарского края и Брянской области, что позволяет оккупантам нацелиться на широкий сектор территории Украины и сокращает время полета к целям на севере страны.

Вероятно, это очередная попытка растянуть украинскую ПВО.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы