



Россия начала регулярно получать иранские БПЛА Shahed - Минобороны Британии

С начала марта российские войска запустили по Украине минимум 71 иранский беспилотник-камикадзе Shahed . Об этом говорится в ежедневном обзоре ситуации в Украине, публикуемом разведкой Минобороны Великобритании.



Атаки дронами в марте возобновились после двухнедельного перерыва.



Россия, вероятно, начала регулярно получать небольшое количество беспилотных летательных аппаратов Shahed.



Российские войска запускают дроны-камикадзе по двум направлениям – из Краснодарского края и Брянской области, что позволяет оккупантам нацелиться на широкий сектор территории Украины и сокращает время полета к целям на севере страны.



Вероятно, это очередная попытка растянуть украинскую ПВО.



