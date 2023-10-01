



Россия массированно ударила по Украине дронами: пострадала Умань

В ночь на 1 октября Россия совершила массированную атаку на Украину при помощи ударных беспилотников.



Зафиксированы прямые попадания в промышленную и гражданскую инфраструктуру.



В Черкасской области россияне попали по Умани. По данным областной военной администрации, зафиксирован удар по промышленной инфраструктуре, из-за чего вспыхнули пожары в складских помещениях, где хранилось зерно. Один человек получил ранения.



Также силы РФ атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. По данным ОВА, удар пришелся по Кривому Рогу. Зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре. Пожар удалось локализовать, однако есть разрушения. В свою очередь, Никополь был обстрелян из тяжелой артиллерии. Повреждены линии электропередач и газопровод. Обошлось без жертв и пострадавших.



Также россияне нанесли ракетные удары по Харькову. По Запорожью запустили баллистические ракеты.



