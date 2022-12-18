



Российский солдат: Это не война. Это уничтожение русского народа его командирами



"Российские солдаты были отправлены на поле боя в Украине почти без еды, с небольшим количеством боеприпасов и инструкциями по эксплуатации оружия, которые они прочитали в Википедии", - говорится в новом расследовании New York Times о боевой ситуации и поведении России.



Расследование основано на секретных военных планах, сообщениях и интервью с российскими солдатами и источниками в Кремле, которые подчеркивают неудачи российских военных и попытки США предотвратить прямую войну с Россией.



Согласно авторам расследования, война в Украине должна была выглядеть совершенно иначе. Кремль был уверен в себе и в способности российских военных выстоять даже против вооруженных сил США. Согласно планам вторжения, полученным New York Times, армия, которая должна была пройти тысячи километров по Украине и победить за несколько дней, вместо этого потеряла убитыми десятки тысяч своих солдат после десяти месяцев войны.



Президент России Владимир Путин, приказавший своим офицерам упаковать парадную форму и медали перед отъездом для “парада победы”, оказался перед лицом "величайшей гуманитарной и стратегической катастрофы со времен распада Советского Союза". Солдат по имени Михаил даже сказал: "Это не война. Это уничтожение русского народа его командирами".



Раненые российские солдаты, находящиеся на лечении в госпиталях, с которыми газета связалась по телефону, рассказали о том, как их отправили на войну с недостаточным снаряжением и продовольствием - и стали свидетелями гибели примерно двух третей своего взвода. Материалы, оставленные на поле боя, подчеркивают недостаточную подготовку российской армии: карта 1960-х годов, распечатанная страница Википедии с инструкциями по использованию снайперской винтовки, невыполнимые боевые задачи и многое другое.



По данным расследования, многие соратники Путина продолжали подогревать его подозрения и усиливали враждебность, которую он испытывал по отношению к Западу. Источник, близкий к президенту, сравнил экстремизм подхода Путина с алгоритмом социальной сети: "Они оценивали его настроение, а затем скармливали ему нужную информацию".



Путин планировал вторжение в большой тайне до самого конца, даже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признался, что узнал о нем только после того, как оно было осуществлено. Советник Путина по СМИ и глава администрации также заявили, что ничего не знали о вторжении.