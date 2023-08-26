



Российские неонацисты отказались воевать в Украине: что требуют “Русичи”

Руководство российской неонацистской группировки “Русич” в Telegram-канале заявило, что их отряд прекращает выполнять боевые задачи в Украине. Причиной этого решения стал арест одного из основателей и лидеров организации – Яна Петровского, особо опасный военного преступника, известного также под позывным "Славян".



“Пока ситуация со Славяном не решится в нужную нам сторону – Русич прекращает выполнение каких-либо боевых задач. Будет время отдохнуть и решить накопившиеся дела. Если страна не может защитить своих граждан, то зачем гражданам защищать страну?", – говорится в сообщении группировки.



Полиция Финляндии задержала Петровского, по подозрению в совершении террористических преступлений на территории Донецкой и Луганской областей Украины в 2014-2015 годах.

