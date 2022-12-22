



Рогозин: меня "слили"

Информация о местонахождении бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Донецке была «слита» перед нанесением по нему артиллерийского удара. Об этом он сам заявил 22 декабря.



«Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию», — написал Рогозин в Telegram.



Он рассказал, что 21 декабря около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий. Удары наносились снарядами калибром 120 и 155 мм.

Также Рогозин сообщил, что выше правой лопатки ему вошел металлический осколок размером 3 на 4 мм. В связи с этим ему предстоит операция.