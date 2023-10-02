



РФ установила рекорд по запуску БПЛА для ударов по Украине

Россия установила новый рекорд по количеству запусков по Украине ударных БПЛА.



По данным Defense Express, в сентябре было запущено 503 иранских "Shahed-136".



По словам аналитиков, это значительно больше предыдущего рекордного показателя в мае, когда было 413. В июне россияне запустили для ударов по Украине 197 ударных дронов, в июле - 246. В сентябре силы и средства ПВО сбили 396 беспилотников.



"Конечно, неизвестно, по какому конкретному ценнику РФ закупает иранские дроны, но их себестоимость оценивается от 20 до 40 тысяч долларов. В этом случае сентябрьское количество Shahed условно обошлось Кремлю в 10-20 млн долларов, если он их получал по себестоимости", - отметили аналитики.