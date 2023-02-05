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РФ уменьшила корабельную группировку в Черном море
05.02.2023 16:36 Алина Груднева

РФ уменьшила корабельную группировку в Черном море

По состоянию на 5 февраля, Россия уменьшила корабельную группировку в Черном море.

Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, в воскресенье в Черном море был мощный шторм, который заставил РФ вывести большинство кораблей из территориальных вод. В настоящее время там зафиксировано всего пять кораблей.

"Похожая ситуация и в воздухе. За последние сутки не было никаких летающих объектов в Николаевской и Одесской областях. Надо помнить, что Силы обороны также работают в ответ и держат ситуацию под контролем", - сказала она.

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