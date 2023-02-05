



РФ уменьшила корабельную группировку в Черном море

По состоянию на 5 февраля, Россия уменьшила корабельную группировку в Черном море.



Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.



По ее словам, в воскресенье в Черном море был мощный шторм, который заставил РФ вывести большинство кораблей из территориальных вод. В настоящее время там зафиксировано всего пять кораблей.



"Похожая ситуация и в воздухе. За последние сутки не было никаких летающих объектов в Николаевской и Одесской областях. Надо помнить, что Силы обороны также работают в ответ и держат ситуацию под контролем", - сказала она.