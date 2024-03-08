



РФ теряет в Украине самолеты в 20 раз быстрее, чем может производить, – Британия

Украинские защитники эффективно противостоят воздушным армии РФ, сбивая самолеты противника в 20 раз быстрее, чем Россия способна их производить.



Такое заявление сделал старший военный советник Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт.



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Он подчеркнул, что несмотря на статичность обстановки на земле, украинским силам удается значительно снизить возможности врага. Так, только за последние 13 дней ВСУ сбили 12 истребителей Су и один самолет А-50, что означает серьезные потери для российских военных усилий.



Окотт отметил, что Россия теряет свои самолеты в 20 раз быстрее, чем может их заменить, что является существенным провалом для страны, которая живет под санкциями и ограничена в производстве.