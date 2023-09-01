



РФ обманом получила данные тысяч украинских военных и их семей, - СМИ

Россия использует фальшивые сайты для сбора личных данных тысяч украинских военных и их родственников.



Об этом предупреждают чиновники Министерства обороны США.



Известно, что эти фальшивые ресурсы выдают себя за поддержку семей военных, пропавших без вести или погибших, и предлагают помощь в их поиске. Однако на самом деле они занимаются сбором информации, которую РФ может использовать против членов семей военных, проживающих на временно оккупированных территориях Украины.



Эти сайты также могут использовать имена, номера телефонов и адреса украинцев, чтобы определить, живет ли кто-нибудь из военных или их семей на оккупированных территориях. Также оккупанты используют для этих целей также telegram-каналы и группы в Facebook и Viber. Это представляет угрозу для безопасности их близких, передает "Голос Америки".



Украинские власти призывают родственников военных не передавать личную информацию непроверенным лицам и доверять только официальным ресурсам - Объединенному центру СБУ по поиску и освобождению пленных, а также Координационному штабу по обращению с военнопленными.

