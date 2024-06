РФ начала использовать заключенных женщин в войне с Украиной, – СМИ

Это может свидетельствовать о новом этапе использования Кремлем заключенных в своих военных усилиях, пишет The New York Times, ссылаясь на собственные источники.



Вербовщики забрали несколько женщин из тюрьмы под Санкт-Петербургом. Пока неясно, является ли это единичным случаем, пилотной программой или началом масштабной волны вербовки заключенных женщин. По данным издания, в начале полномасштабного вторжения в Украину в российских тюрьмах отбывали наказание около 30 тысяч женщин.



Источники The New York Times сообщают, что военные вербовщики начали посещать женские тюрьмы по всей европейской части России осенью 2023 года, предлагая осужденным контракты на службу снайперами, боевыми санитарками и фронтовыми радистками. За годовой контракт заключенным предлагали помилование и зарплату около 2000 долл в месяц, что примерно в 10 раз превышает минимальную зарплату в стране.



Две женщины, которые стали свидетелями вербовки, рассказали, что многие согласились на службу из-за суровых условий в тюрьмах, где им приходилось молчать и работать до 12 часов в день в лесопильной мастерской при минусовой температуре.