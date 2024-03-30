



Рефат Чубаров - россиянам в Крыму: Убирайтесь из Крыма пока не поздно

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к понаехавшим в Крым с 27 февраля 2014 года.



"Все эти перекати-поле - граждане россии, среди которых могут быть и граждане других стран, ни одного дня не смогут остаться в освобожденном Крыму. Идеально было бы, если бы все эти манкурты, иваны, не помнящие своего родства, покинули Крым намного раньше, чем бегущая российская армия", - заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.



Он предупредил, что в любой момент мост через Керченский пролив может быть снесен, и тогда все эти преступники, которые сознательно совершили преступные действия, поселившись на оккупированной территории, окажутся заблокированными в Крыму.





