



Разведки США оценила возможности России для наступления в Украине в этом году

Россия, скорее всего, не сможет провести масштабное наступление в Украине в этом году из-за нехватки боеприпасов и живой силы. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс, сообщает CNN.



"Фактически, если Россия не начнет обязательную мобилизацию и не обеспечит значительные поставки боеприпасов от третьих лиц, помимо существующих поставок из Ирана и других стран, ей будет все труднее поддерживать даже скромные наступательные операции", - заявила она во время выступления в комитете Сената по вооруженным силам.



По ее словам, Владимир Путин умерил свои амбиции в Украине. Теперь он, вероятно, считает победой "закрепление контроля над оккупированной территорией на востоке и юге Украины и обеспечение того, чтобы Украина не стала членом НАТО".



Хэйнс также отметила, что считает маловероятным согласие России на "паузу" в боевых действиях в этом году, только если на это не повлияют политические факторы.



Директор Нацразведки добавила, что россияне готовят новые оборонительные позиции, а в апреле "оккупировали меньше территории, чем в течение любого из трех предыдущих месяцев".



Также она отметила, что Соединенные Штаты Америки не обладают достаточным количеством информации для того, чтобы оценить "атаку" дронов на Кремль.



"Вы видели, что украинское правительство отрицает свою причастность к этому. И на данном этапе у нас нет информации, которая позволила бы нам дать независимую оценку этому", - сказала она во время слушаний в комитете Сената по вооруженным силам.



При этом Хэйнс отметила, что Владимир Путин не так часто ночует в Кремле.



Директор Разведывательного управления Министерства обороны генерал-лейтенант Скотт Берриер в свою очередь отметил, что утверждение России о том, что Украина пыталась убить Путина с помощью США, скорее всего, является "дезинформацией".



