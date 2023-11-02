



Разведка о заявлениях Шойгу: очередная чушь из серии "взять Киев за три дня"

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что истребителей F-16 Украине якобы хватит лишь на 20 дней.



"Заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о F-16, без которых Украина якобы останется уже через 20 дней после получения, - это очередная российская чушь и выдумки из серии "взять Киев за три дня", - отметил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.



"Давайте не будем читать за обедом советских и российских газет, и не слушать Шойгу", - добавил представитель украинской разведки.



По словам Юсова, если сложить все цифры и данные, которые оккупанты объявляли в своих "победных" отчетах за период полномасштабного вторжения, то окажется, что военных и вооружения у Украины было больше, чем у самой России.



"И дурак мыслью богатеет. Киев они тоже собирались взять за три дня. Я думаю это достаточный комментарий на эти глупости", - резюмировал представитель ГУР.