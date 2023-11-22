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Разведка Британии: Украина знает как использовать дроны эффективно
22.11.2023 15:37 Катя Шульц

Разведка Британии: Украина знает как использовать дроны эффективно

В отчете разведки Великобритании сказано, что морские пехотинцы ВСУ продолжают вести бои в районе села Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра, где удерживают плацдарм.

В этих боях украинцы с особой эффективностью используют БПЛА. В свою очередь Россия атакует авиацией с расстояния за пределами досягаемости украинской ПВО.
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Сражение вокруг Крынок не столь грандиозно по значению, однако же "российские лидеры признают их крайне неудачными [для российской стороны]", отметили в разведке. 

 

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