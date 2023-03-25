



Ратификация Римского статута не навредит Украине – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за ратификацию Римского статута, на основе которого функционирует Международный уголовный суд.



Об этом он заявил во время Instagram-эфира с журналистом Вадимом Карпьяком.



"Однозначно надо ратифицировать, чтобы все эти предрассудки о том, что это как-то повредит самой Украине, - это (были - ред.) предрассудки и ничего больше", - подчеркнул глава МИД.



Кулеба напомнил, что Украина сейчас "полностью признает юрисдикцию Международного уголовного суда и без ратификации".



"И это тоже не нужно забывать. Поэтому все, кто говорит, что есть какие-то препятствия для взаимодействия Украины с МУС из-за того, что мы не ратифицировали устав, - они лукавят", - добавил он.



Участниками Римского статута являются 123 государства, среди которых в том числе - государства Южной Америки и около половины государств Африки, поэтому формально они должны учитывать выданные МУС ордера. Не подписали и не ратифицировали устав, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. Россия, как и США, подписывала устав, но впоследствии отозвала свою подпись.



Украина тоже не является участницей Римского статута - международного соглашения, на основе которого был основан и действует Международный уголовный суд. Однако Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории.



