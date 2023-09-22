



Ракетный удар по Кременчугу: один человек погиб, еще 15 ранены

В результате ракетного удара российскими оккупантами по Кременчугу Полтавской области в пятницу, 22 сентября, один человек погиб.



Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.



"По состоянию на сейчас известно о 15 людях, которые получили ранения, из них - один ребенок. Еще один человек погиб", - отметил Лунин.







Напомним, что россияне нанесли ракетные удары по Кременчугу. Было зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры.