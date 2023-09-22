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Ракетный удар по Кременчугу: один человек погиб, еще 15 ранены
22.09.2023 19:49 Дара Киевская

Ракетный удар по Кременчугу: один человек погиб, еще 15 ранены

В результате ракетного удара российскими оккупантами по Кременчугу Полтавской области в пятницу, 22 сентября, один человек погиб.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"По состоянию на сейчас известно о 15 людях, которые получили ранения, из них - один ребенок. Еще один человек погиб", - отметил Лунин.



Напомним, что россияне нанесли ракетные удары по Кременчугу. Было зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры.

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