



Путин ужесточает наказание за критику российских военных

Президент России Владимир Путин в субботу подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за дискредитацию любых участников вторжения в Украину, сообщает ТАСС.



Закон ранее предусматривал уголовную ответственность за критику российских вооруженных сил. Однако новый закон предусматривает наказание за любые публичные действия против членов отрядов специальных военных операций (СВО), в том числе добровольческих отрядов.



Максимальное наказание за критику вооруженных сил также было увеличено с пяти до семи лет. Приговор к тюремному заключению будет применен государством, если “нарушитель” совершил аналогичные действия в течение двенадцати месяцев.



Публичное распространение “заведомо ложной информации” может привести к тюремному заключению на срок до 15 лет.



Кроме того, законом предусмотрена уголовная ответственность за незаконное проникновение на гособъект. Наказание за это варьируется от штрафа в размере 500 000 российских рублей (приблизительно 23 816 шекелей или 6 495 долларов США), ограничения свободы или лишения свободы на срок до двух лет.



Ожидается, что в дополнение к новому закону Россия изменит возраст призыва на военную службу, который вводится раз в два года.



В настоящее время призывной возраст составляет 18–27 лет, и, по данным министерства обороны Соединенного Королевства, он, вероятно, будет изменен на 21–30 лет. Это изменение будет означать, что учащиеся больше не смогут использовать дополнительное образование в качестве причины для уклонения от службы в армии.

Великобритания заявила, что считает, что причиной этого изменения является увеличение числа профессиональных солдат.

Министерство также утверждает, что сотни молодых людей были отправлены на службу из-за административных недостатков или в результате прямого принуждения.



