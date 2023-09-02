



Пропало только оружие: В Мариуполе утопили пятерых российских военных

В Мариуполе на одном из пляжей города обнаружены тела пятерых российских военных. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на российские Telegram-каналы.



Все военные были убиты, но не ограблены неизвестными. Пропало только оружие, а деньги и другие ценные вещи остались нетронутыми.



“Их явно убили. Сначала напоили алкоголем, практически до бессознательного состояния, потом утопили в море. После этого преступники вытащили тела на пляж и положили в ряд. Очень похоже на акцию устрашения”, – цитирует издание авторов каналов.



Также сообщается, что, предположительно, трое военных перед смертью сопротивлялись, о чем свидетельствуют следы на их телах.