Новости » События в Украине
Пропало только оружие: В Мариуполе утопили пятерых российских военных
02.09.2023 20:54 Евгения Маркова

Пропало только оружие: В Мариуполе утопили пятерых российских военных

В Мариуполе на одном из пляжей города обнаружены тела пятерых российских военных. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Все военные были убиты, но не ограблены неизвестными. Пропало только оружие, а деньги и другие ценные вещи остались нетронутыми.

“Их явно убили. Сначала напоили алкоголем, практически до бессознательного состояния, потом утопили в море. После этого преступники вытащили тела на пляж и положили в ряд. Очень похоже на акцию устрашения”, – цитирует издание авторов каналов.

Также сообщается, что, предположительно, трое военных перед смертью сопротивлялись, о чем свидетельствуют следы на их телах. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы