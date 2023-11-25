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Проблемы логистики флота мешают русским использовать крылатые ракеты
25.11.2023 18:17 Катя Шульц

Проблемы логистики флота мешают русским использовать крылатые ракеты

Разведка Великобритании сообщает о возникших проблемах Черноморского флота России в использовании крылатых ракет из Севастополя. Из-за опасности поражения украинскими войсками, ЧМ РФ перебирается в Новороссийск.

В отчете британской разведки говорится, что традиционно ЧФ РФ перезаряжает свои крылатые ракеты в Севастополе в Крыму, однако в России призадумались о безопасности. 

"Способность ЧФ использовать свою базу в Новороссийске для перезарядки кораблей крылатыми ракетами станет важным фактором оперативной эффективности флота. Однако перемещение и перезагрузка ракет потребует новых процессов доставки, хранения, обработки и загрузки".
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"Россия, вероятно, будет стремиться ускорить преодоление таких проблем, чтобы морские крылатые ракеты были включены в зимнюю кампанию ударов по Украине", - пишется в отчете.

 

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