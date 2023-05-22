



Пригожин заявил, что Вагнер будет выведен из Бахмута до 25 мая

Бойцы ЧВК «Вагнер» передадут позиции в Бахмуте военным, заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин на видео, опубликованном его пресс-службой.



Город был взят под полный контроль российских сил около полудня 20 мая, рассказал Пригожин. Операция продолжалась 224 дня.



«С 25-го числа мы будем выводить свои подразделения на отдых и переподготовку», — сказал Пригожин. «До 25 мая мы полностью его [город] осмотрим, создадим необходимые рубежи обороны и передадим военным», — добавил он.

