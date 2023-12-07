



Президент и еврейское духовенство Украины зажгли ханукальные свечи. Фото

По случаю начала еврейского праздника Ханука Президент Владимир Зеленский вместе с представителями еврейского духовенства Украины принял участие в церемонии зажжения ханукальных свечей.



Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий зажег большую центральную свечу ханукии и произнес благословение на иврите. После этого на ханукии зажгли одну лампадку.



Шмуэль Каминецкий напомнил о значимости праздника Хануки, который символизирует возможность чуда, говорится в сообщении на сайте Президента Украины.



Председатель Совета Федерации еврейских общин Украины раввин Мейер Стамблер также отметил, что главным месседжем Хануки является рассказывать миру о чудесах.



"И вы, господин Президент, с вашим лидерством можете рассказать миру о чуде Украины", - сказал он.



Со своей стороны Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с праздником Хануки.



"Этот праздник - о победе силы духа. И это самое главное. Я желаю всем вам, нам и всем тем, кто всегда на стороне света, на стороне Украины и людей, на стороне жизни, - Хануки и победы", - отметил глава государства.



На церемонии присутствовали: председатель Совета Федерации еврейских общин Украины Меир Стамблер, заместитель председателя Совета Федерации еврейских общин Украины раввин Рафаэль Рутман, главный раввин еврейской религиозной общины центральной синагоги Киева Моше Асман, главный раввин Львова Мордехай Болд, главный раввин Ужгорода Менахем Мендель Вильгельм, главный раввин Житомира Шломо Вильгельм, главный раввин Одессы Авраам Вольф, главный раввин Кривого Рога Лирон Эдери, главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий, главный раввин Харькова Моше Москович, главный раввин Сум Йехиэль Левитанский, главный раввин синагоги Бейт Менахем Хабад (Киев) Йонатан Маркович.



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