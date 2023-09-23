



Потери у украинцев меньше, чем у россиян несмотря на наступление ВСУ

Потери среди сил обороны Украины меньше, чем у россиян, несмотря на то, что именно ВСУ идут в наступление. Об этом сообщил в интервью the Warzone руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов.



Глава украинской разведки отметил, что с началом перехода к активным наступательным действиям потери ВСУ выросли – как убитыми, так и ранеными. Однако они все равно меньше, чем у россиян.



"Есть такая очень интересная особенность, что, несмотря на то, что мы идем в наступление, количество наших потерь все равно ниже, чем на стороне обороняющегося врага", – сказал Буданов.



Тем не менее он добавил, что у россиян больше человеческого ресурса, поэтому ВСУ наращивать количество артиллерийских стволов на поле боя.

"И нам нужны системы вооружения большой дальности, чтобы поражать их командные пункты, материально-технические хранилища и т.д.," – считает Буданов.