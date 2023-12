Потери РФ за время войны в Украине: оценка британской разведки

Не только среди населения, но и среди российских официальных лиц, по всей вероятности, существует низкий уровень понимания общих цифр потерь РФ за время войны в Украине. Так считают в британской разведке.



По ее оценкам, за время агрессивной войны против Украины Россия потеряла около 70 тысяч человек убитыми и до 280 тысяч ранеными.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"В период с 24 февраля 2022 года по ноябрь 2023 года официальные силы Минобороны России, вероятно, понесли потери от 180 тысяч до 240 тысяч человек ранеными и около 50 тысяч убитыми. У наемников группы "Вагнер", вероятно, было около 40 тысяч раненых и 20 тысяч убитых", – говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.



В целом российская сторона понесла потери от 220 тысяч до 280 тысяч ранеными и около 70 тысяч убитыми. Так что общие потери россиян составляют от 290 тысяч до 350 тысяч человек. Медиана оценочного диапазона составляет 320 тысяч общих потерь.



"Даже среди российских официальных лиц, вероятно, существует низкий уровень понимания общих цифр потерь из-за давно сложившейся культуры нечестной отчетности в армии", – добавили в разведке.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 4 December 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/YagSaiekzW



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AkQ44Nj5Yj