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Потери РФ за время войны в Украине: оценка британской разведки
04.12.2023 14:46 Mignews.ua

Потери РФ за время войны в Украине: оценка британской разведки

Не только среди населения, но и среди российских официальных лиц, по всей вероятности, существует низкий уровень понимания общих цифр потерь РФ за время войны в Украине. Так считают в британской разведке.

По ее оценкам, за время агрессивной войны против Украины Россия потеряла около 70 тысяч человек убитыми и до 280 тысяч ранеными. 

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"В период с 24 февраля 2022 года по ноябрь 2023 года официальные силы Минобороны России, вероятно, понесли потери от 180 тысяч до 240 тысяч человек ранеными и около 50 тысяч убитыми. У наемников группы "Вагнер", вероятно, было около 40 тысяч раненых и 20 тысяч убитых", – говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

В целом российская сторона понесла потери от 220 тысяч до 280 тысяч ранеными и около 70 тысяч убитыми. Так что общие потери россиян составляют от 290 тысяч до 350 тысяч человек. Медиана оценочного диапазона составляет 320 тысяч общих потерь.

"Даже среди российских официальных лиц, вероятно, существует низкий уровень понимания общих цифр потерь из-за давно сложившейся культуры нечестной отчетности в армии", – добавили в разведке.
 



Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на войне погибли почти 333 тысячи россиян. Только за сутки 3 декабря было ликвидировано 770 российских оккупантов.

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