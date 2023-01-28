



Посол: "Надеемся, что Израиль начнет поддерживать Украину оружием"

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук считает, что использование Россией иранских боевых беспилотников против мирных жителей Украины должно было склонить Израиль к поддержке Киева.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Что еще должно было произойти, чтобы Израиль изменил свою позицию и начал помогать нам хотя бы с противоракетной и противобеспилотной системой?", - задался вопросом украинский дипломат.



Корнийчук выступил после разговора на прошлой неделе между министрами иностранных дел обеих стран и в преддверии ожидаемого звонка между двумя министрами обороны двух стран. Он выразил разочарование тем, что Израиль все еще отстает в поддержке его страны.



"Мне как послу непонятно, почему после того, как Иран стал большим союзником России в этой войне, [что] Израиль не сделал шаг вперед и не начал больше работать с нами по этому оборонительному вопросу. Мы очень надеемся, что это произойдет и что Израиль начнет открыто поддерживать Украину [оборонительным] оружием напрямую или через своих партнеров", - заявил посол.



Дипломат добавил: "В настоящий момент мы находимся в эпицентре самой жестокой войны со времен Второй мировой войны. Наши люди умирают тысячами, и мы ожидаем немедленной помощи от наших друзей".



Евгений Корнийчук отметил, что Украина воодушевлена ​​тем, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пообещал приехать с визитом. Но, по словам посла, важно, чтобы он приехал "не с пустыми руками".



