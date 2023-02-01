



Посол Израиля в Украине: "Помогаем, но не обо всем нужно говорить"

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что Израиль "продолжает помогать Украине, но не обо всем нужно говорить".



Об этом сообщает Ynet.



Дипломат добавил, что, по его мнению, "обе стороны готовятся к напряженным боям в конце зимы".



Бродский также прокомментировал сообщения о том, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу просили выступить посредником между Россией и Украиной в начале войны, и заявил, что "в последние месяцы украинцы не заинтересованы в посредничестве и не заинтересованы в переговорах с Россией".