



Посол Израиля рассказал о системе раннего оповещения для Украины

Посол Израиля Михаэль Бродский рассказал об обещенной Украине системе раннего оповещения.



Такое заявление он сделал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.



"Мы работаем над этим совместно. И израильские, и украинские специалисты встречаются, обмениваются информацией и совместно дорабатывают эту систему так, чтобы она была эффективна для Украины. Как точно она будет работать для Украины, я не могу сказать: я не специалист. Но я могу сказать, как это работает в Израиле. В Израиле, когда включается сигнал воздушной тревоги, он включается локально", - пояснил он.



По словам Бродского, сигнал тревоги может включиться в каком-нибудь районе города, в связи с чем жители понимают, что ракета, которая выпущена, в основном, из Газы, направлена именно в этот район. Они воспринимают угрозу серьезно, идут в бомбоубежища или в специально оборудованные комнаты.



"Это позволяет спасти человеческие жизни. Очень надеюсь, что примерно так же это будет работать в Украине. Ответить на ваш вопрос по поводу гиперзвуковых ракет, чью траекторию довольно сложно предсказать, я не могу. Я думаю, что об этом нужно говорить со специалистами. Но мы сталкиваемся в основном с ракетами, которые попроще, которые летят по заданной траектории", - добавил он.



Бродский подчеркнул, что с ними легче справляться, легче предсказать, куда они направляются. Система позволяет с точностью до улицы определить и рассчитать траекторию ракеты.



"Это не значит, что она туда прилетит: скорее всего, ее собьют раньше, по дороге. Но если вдруг каким-то образом она прилетит, то мы можем точно знать, куда эта ракета нацелена. И жители этого района или этой улицы могут предпринять все необходимое, чтобы защитить себя и спрятаться. На это у них есть от 30 секунд до 1,5-2 минут. Иногда это очень короткое время, но благодаря тому, что очень точно определяется, куда летит ракета, они успевают спрятаться в убежище и спасти свои жизни. Это происходило не раз. В Израиле, к сожалению, мы тоже довольно часто сталкиваемся с ракетными обстрелами", - отметил он.

