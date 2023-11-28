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Польша предлагает Украине урегулировать блокаду на границе
28.11.2023 06:29 Mignews.ua

Польша предлагает Украине урегулировать блокаду на границе

Польский министр инфраструктуры Анджей Адамчик обратился к вице-премьеру Кубракову с просьбой отменить обязательную регистрацию в системе "еЧерга" транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС.

Также Адамчик обратился к комиссару ЕС по вопросам транспорта Адине Валеан с просьбой создать совместный комитет для анализа влияния соглашения о либерализации транспортных перевозок с Украиной на рынок автомобильных перевозок ЕС.

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Отмена этого соглашения является главным требованием польских протестующих.

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