



Польша предлагает Украине урегулировать блокаду на границе

Польский министр инфраструктуры Анджей Адамчик обратился к вице-премьеру Кубракову с просьбой отменить обязательную регистрацию в системе "еЧерга" транспортных средств, которые возвращаются из Украины в ЕС.



Также Адамчик обратился к комиссару ЕС по вопросам транспорта Адине Валеан с просьбой создать совместный комитет для анализа влияния соглашения о либерализации транспортных перевозок с Украиной на рынок автомобильных перевозок ЕС.



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Отмена этого соглашения является главным требованием польских протестующих.



