



Польша подняла в воздух авиацию в связи с обстрелом Украины

Ранним утром Россия начала массированный ракетный обстрел Украины. Под ударом оказалась также столица.



В Воздушных силах Украины в 7:08 сообщили, что крылатая ракета во Львовской области двигалась в сторону границы с Польшей, но впоследствии изменила курс в направлении Львова.



В связи с этим Польша подняла в небо свою авиацию.

Informujemy, że obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związana z uderzeniani rakietowymi na terytorium Ukrainy.



Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały… pic.twitter.com/TNpDmk9k2P — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) February 7, 2024

По состоянию на 7:20 утра, крылатые ракеты маневрировали на перекрестке Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.Воздушная атака РФ по Украине 7 февраляНапомним, сегодня ночью около 03:40 был зафиксирован взлет российских Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ. В Воздушных силах предупредили, что запуск вражеских ракет с самолетов может произойти около пяти утра.Около пяти часов в восточных и южных областях Украины объявили тревогу.Позже стало известно о взрывах в Харькове из-за ракетного удара и в Николаеве - из-за атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".