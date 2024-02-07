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Польша подняла в воздух авиацию в связи с обстрелом Украины
07.02.2024 08:07 MIGnews.com

Польша подняла в воздух авиацию в связи с обстрелом Украины

Ранним утром Россия начала массированный ракетный обстрел Украины. Под ударом оказалась также столица. 

В Воздушных силах Украины в 7:08 сообщили, что крылатая ракета во Львовской области двигалась в сторону границы с Польшей, но впоследствии изменила курс в направлении Львова.

В связи с этим Польша подняла в небо свою авиацию.



По состоянию на 7:20 утра, крылатые ракеты маневрировали на перекрестке Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

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Напомним, сегодня ночью около 03:40 был зафиксирован взлет российских Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ. В Воздушных силах предупредили, что запуск вражеских ракет с самолетов может произойти около пяти утра.

Около пяти часов в восточных и южных областях Украины объявили тревогу.

Позже стало известно о взрывах в Харькове из-за ракетного удара и в Николаеве - из-за атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".


 

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