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Покушение на заместителя главы оккупационной администрации Мелитополя
07.12.2022 09:26 Аркадий Бочаровский

Покушение на заместителя главы оккупационной администрации Мелитополя

В Мелитополе совершено покушение на заместителя главы военно-гражданской администрации города Николая Волыка. Около его подъезда сработало взрывное устройство.

Как уже установили следователи, СВУ было установлено на электроопоре уличного освещения на высоте около 1 метра и было начинено поражающими элементами. Сама опора находилась в 8 метрах от подъезда.

По версии следствия, СВУ было приведено в действие дистанционным путём: в 50 метрах от места взрыва были обнаружены два окурка от сигарет с фильтром. Мощность взрыва составила примерно 2500 грамм в тротиловом эквиваленте.

Сам Волык не пострадал — повреждения получила лишь его куртка.

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