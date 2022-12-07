



Покушение на заместителя главы оккупационной администрации Мелитополя

В Мелитополе совершено покушение на заместителя главы военно-гражданской администрации города Николая Волыка. Около его подъезда сработало взрывное устройство.



Как уже установили следователи, СВУ было установлено на электроопоре уличного освещения на высоте около 1 метра и было начинено поражающими элементами. Сама опора находилась в 8 метрах от подъезда.



По версии следствия, СВУ было приведено в действие дистанционным путём: в 50 метрах от места взрыва были обнаружены два окурка от сигарет с фильтром. Мощность взрыва составила примерно 2500 грамм в тротиловом эквиваленте.



Сам Волык не пострадал — повреждения получила лишь его куртка.