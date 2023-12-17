



Под Одессой дрон россиян рухнул на жилой дом

В ночь на 17 декабря в Одесской области ударный беспилотник россиян рухнул на жилой дом.



После этого дрон взорвался, вызвав пожар.



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По словам начальника областной военной администрации Олега Кипера, погиб один человек. Взрывной волной также были повреждены другие здания.



"В нашей зоне ответственности подразделениями противовоздушной обороны сбито 16 БпЛА типа "Shahed-131/136", запущенных оккупантами из Крыма. 7 дронов-камикадзе сбито в Херсонской области, 9 - в Одесской области", - сообщают Силы обороны Юга.

