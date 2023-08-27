



Отработали пять самолетов: СБУ атаковала дронами аэродром в Курской области

Контрразведка СБУ атаковала дронами военный аэродром в Курской области, заявил источник “РБК-Украина” в спецслужбе.



По его словам, дроны-камикадзе в ночь на 27 августа “отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29”. Также поражены радары комплекса С-300 и два ЗРК “Панцирь”.



Согласно полученным данным, почти все беспилотники долетели до своих целей, заявил источник в СБУ. Сколько всего было запущено дронов, не уточняется, но известно, что только три из них были сбиты.



Утром российские власти сообщали лишь о попадании беспилотника в многоквартирный дом в Курске на улице Карла Маркса. Дом, в который врезался дрон, находится в 300 метрах от сразу двух военных объектов – 16-й отдельной бригады радиоэлектронной борьбы и 3754-й центральной авиационно-технической базы воинской части № 13830.