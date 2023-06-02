



Орбан о планах контрнаступления Украины: “Кровавая резня”

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается отговорить Украину от планов контрнаступления. Он начал пугать украинцев численностью населения России и заявил, что во время боевых действий Украина понесет многочисленные потери, пишут украинские СМИ.



Премьер-министр Венгрии убежден, что населения Украины якобы слишком малочисленно, чтобы эффективно противостоять армии России. Также он заявил, что даже его "полуторагодичного военного опыта" достаточно, чтобы знать, что потери атакующей стороны "втрое больше".



А в стране, население которой составляет лишь малую часть населения противоборствующей стороны, начать большое военное наступление в таких условиях – значит устроить кровавую резню, – цинично заявил Виктор Орбан.



Он убежден, что единственный способ избежать кровопролития – так это начать мирные переговоры со страной-оккупантом еще до начала контрнаступления.

Между тем, военные США и сенаторы, в частности Линдси Грэм, убеждены, что контрнаступление ВСУ не только произойдет, но и будет чрезвычайно успешным. По словам Грэма, в ближайшие дни россияне увидят "впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев".



