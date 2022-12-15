



NYT о шансах армии РФ: оборону она строит, но результата это не принесет

Опубликован очень интересный материал на NYT по обороне, которую строят россияне – с окопами, блиндажами дотами и зубами дракона. Много спутниковых фото, если кто любит рассматривать.



Оказывается, армия РФ строит посты каждые 7 километров дороги Мариуполь – Симферополь и Мариуполь – Одесса. По крайней мере, в Херсонской области.



Но главное – вывод, который делает издание: это может задержать украинскую армию, точнее замедлить движение при контрнаступлении. Но из-за плохого состояния российской армии и ее обеспечения, строительство таких оборонительных сооружений не принесет результата. Потому что именно живая сила является главным фактором успеха эшелонированной обороны.