



Оператор дрона спас бойца ВСУ, находящегося в вражеском плену

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ проявили смекалку и провели уникальную операцию при помощи дрона, спасая попавшего в плен к россиянам украинского бойца.



По словам десантников, они работали на участке, контролируемом ВС РФ. В ходе операции были успешно ликвидированы немало сил противника с помощью сбросов. После зачистки бойцы ВСУ заметили в траншее связанного украинского военнослужащего. Это был воен из другой бригады.



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"Наш оператор дрона с позывным "Кевин" начал привлекать внимание того пленника – мелькать огоньками на "Мавике". Парень на земле сориентировался, понял, что это свои и начал идти за нашим дроном", – рассказал командир группы беспилотных систем "Шериф".



Во время вывода побратима бойцы встретили еще одного уцелевшего врага. Тот не заметил их дрона, на котором была еще одна граната.



"Он начал руками махать украинскому солдату, мол, вернись. Тогда "Кевин" сбросил на кафиров гранату и затрещал затрехсотил его, и дальше продолжил выводить побратима в его подразделение", - добавили военные.